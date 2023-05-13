Türkiye Liselerarası Kız Futbol Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Liselerarası Kız Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları Kırklareli'nde oynandı. Türkiye genelinde yaklaşık 500 okulun mücadele ettiği şampiyonada İstanbul 1'incisi aynı zamanda geçen yılın Türkiye 3'üncüsü olan Tuzla TOKİ Yahya Kemal ÇPAL Kız Takımı yarı finalleri geçerek Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına kaldı.



Şampiyonanın final etabında karşılaşmalar, 22-26 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da oynanacak. Türkiye şampiyonu olacak takım Fas'ta yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek



YARI FİNAL MÜCADELELERİ 4 FARKLI İLDE GERÇEKLEŞTİ



Kırklareli bölgesinde İstanbul 1'incisi olan TOKİ Yahya Kemal ÇPAL, Naci Şensoy Anadolu Lisesi'ni uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek final etabında mücadele etme hakkını elde etti. Aynı ildeki diğer finalde İzmir 1'incisi İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi, İstanbul 3'üncüsü Bağcılar takımını farklı yenerek büyük finale çıktı.



Ordu ilindeki yarı finallerde ise Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, Sivas Spor Lisesi'ni mağlup ederek finale çıkarken Van Spor Lisesi geçen yılın Türkiye 2'incisi Diyarbakır Spor Lisesi'ni yenerek finale çıktı.



Balıkesir etabında ise Denizli Server Gazi Borsa MTAL, tüm maçlarını kazanarak final grubuna kalırken Karabük Demirçelik Anadolu Lisesi, Antalya Spor Lisesi'ni mağlup ederek finallere giden diğer takım oldu.



Kayseri etabında ise ev sahibi Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi ve Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi son 8'e kalan takımlar oldu.