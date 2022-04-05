Türkiye Liseler Hentbol Şampiyonu Doğa Koleji oldu

Türkiye Liseler Hentbol Şampiyonası finalinde Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Genç Erkek Hentbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu.



Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunan Doğa Koleji, Türkiye Liseler Hentbol Şampiyonası finalinde de önemli bir başarıya imza attı.



29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenen Türkiye birinciliği müsabakalarında; Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Genç Erkek Hentbol Takımı rakibi Mardin Kızıltepe Spor Lisesini 24-14 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.



Doğa Koleji, akademik başarılarının yanı sıra, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.



Doğa Koleji'nin, ISF tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde voleybol, hentbol ve basketbol olmak üzere 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunuyor.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, nitelikli bireyler yetiştirmek için sporun önemine vurgu yaparak, "Bu yıl üst üste Türkiye Şampiyonlukları elde ettik. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik eder, onların başarılarında emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.





İLGİLİ VİDEO