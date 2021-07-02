Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası İstanbul'da

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 3-4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayağı Çatalca Belediyesinin destekleriyle Yeditepe Motokros Parkuru'nda koşulacak. Sezonun ikinci ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 100 sporcu katılacak.



Yeditepe Motor Sporları Kulübü tarafından Çatalca Nakkaş köyünde yapılacak organizasyon, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc Senior ve Veteran sınıflarında koşulacak.



Şampiyonada serbest antrenmanlar ve sıralama, 3 Temmuz Cumartesi günü saat 11.30'dan itibaren yapılacak. İkinci ayak yarışı ise 4 Temmuz Pazar günü saat 09.40'da start alacak ve 16:30'daki ödül töreni ile sona erecek.



