Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı.



Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.



Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.



Türkiye bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.





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