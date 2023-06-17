Türkiye, Letonya'yı son 2 maçtada yendi

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı.
Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.
Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.
Türkiye bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.
Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.
Türkiye bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ