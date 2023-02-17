Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü oynayacağı Letonya maçının gelirleri konteyner kente aktarılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
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17 Şubat 2023 22:36
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü oynayacağı Letonya maçının gelirleri AFAD'a bağışlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakaya tüm basketbolseverler davet edildi.

Müsabakanın gelirlerinin AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına aktarılacağı vurgulandı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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