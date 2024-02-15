Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası başladı

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te başladı.
Yenimahalle Spor Salonu'ndaki organizasyona katılan sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.
Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 12 ilden 68 kulübün katıldığını söyledi.
Şampiyonada 930 sporcunun mücadele ettiğini belirten Taşbaşı, "Şampiyonanın sonunda milli takım seçmeleri yapılacak. Dereceye giren sporcular mayısta İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar." dedi.
Taşbaşı, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakaların yapıldığını aktararak, kyokushin branşının Karate Federasyonunda gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti.
Şampiyona 17 Şubat'ta sona erecek.
Yenimahalle Spor Salonu'ndaki organizasyona katılan sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.
Türkiye Karate Federasyonu Genel Koordinatörü Erkan Taşbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 12 ilden 68 kulübün katıldığını söyledi.
Şampiyonada 930 sporcunun mücadele ettiğini belirten Taşbaşı, "Şampiyonanın sonunda milli takım seçmeleri yapılacak. Dereceye giren sporcular mayısta İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar." dedi.
Taşbaşı, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde müsabakaların yapıldığını aktararak, kyokushin branşının Karate Federasyonunda gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti.
Şampiyona 17 Şubat'ta sona erecek.