Türkiye Kupası'nda sürpriz! Tuzlaspor son 16'da...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynana müsabaka Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Vedat Bora ve 43. dakikada Adama Sarr kaydetti.



Tuzlaspor, bu sonuçla birlikte adını son 16'ya yazdıran takımlar arasında yer aldı.



GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İNDE ALTYAPIDAN 10 İSİM



Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçına rotasyonla başladı. Kırmızı - siyahlılar, ilk 11'de altyapıdan tam 10 oyuncuya yer verdi.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 18 Aralık Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.



