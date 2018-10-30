#SonDakika

Batman Petrolspor - Kasımpaşa karşılaşmasının 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Koita yüzüne gelen yabancı madde sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşma tatil edildi. pic.twitter.com/Kzc8zEBUgJ



— A Spor (@asporcomtr) 30 Ekim 2018

Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında maç yarıda kaldı.Maçın 90+1. dakikasında Batman tribünlerinden Kasımpaşa'nın Gineli forveti Bengali Fode Koita'nın yüzüne su şişesi isabet etti. Koita, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hakem Özgür Yankaya, Koita'nın ambulansla hastaneye gitmesi üzerine maçı tatil etti.. Koita'nın bilincinin açıldığı, elmacık kemiğinde ise kırık oluştuğu belirtildi. Su şişesini atan taraftarın 12 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Taraftar, polis tarafından gözaltına alındı.Kasımpaşa, maç tatil edildiği esnada 3-2 öndeydi.