Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda program belli oldu
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02 Mart 2021 18:50
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:

16 Mart Salı:

20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

17 Mart Çarşamba:

20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.



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