Türkiye Kupası'nda program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı finaldeki karşılaşmaların programı şöyle:
16 Mart Salı:
20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
17 Mart Çarşamba:
20.45 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım, finale yükselecek.