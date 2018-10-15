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Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapılacak.

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı
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15 Ekim 2018 12:49
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi, Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada 4. eleme turu kura çekimi, Salı günü gerçekleştirilecek.

TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin yer alacağı kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor da mücadele edecek.

Kupanın 4. eleme turunda, 3. elemeden gelen 48 takım dahil olmak üzere toplam 56 ekip yer alacak.

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