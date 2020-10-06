Türkiye Kupası'nda ilk 2 eleme turunun programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. ve 2. eleme turunun maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. eleme turu maçları 13, 14 ve 15 Ekim, 2. eleme turu müsabakaları ise 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.



Tek maç eleme sistemine göre yapılacak ilk iki turun maç programı şöyle:



- 1. Eleme Turu



13 Ekim Salı:



13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)



14.30 Altındağspor-Çankaya (Çubuk İlçe)



15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)



14 Ekim Çarşamba:



13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (21 Kasım)



13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçe)



13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy (Silivri)



13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)



13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)



13.30 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)



13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)



13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)



13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)



13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)



13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi)



13.30 İskenderun FK-Payasspor (Stat henüz belli değil)



13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)



15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşaspor (Namık Kemal)



19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)



15 Ekim Perşembe:



13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)



14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)



19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)



- 2. Eleme Turu



20 Ekim Salı:



13.00 İçel İdmanyurdu/Ceyhanspor - İskenderun FK/Payasspor



14.30 Belediye Kütahyaspor/Bursa Yıldırımspor - Darıca Gençlerbirliği



19.00 Karşıyaka - Bergama Belediyespor/Manisaspor



21 Ekim Çarşamba:



13.00 Elazığ Karakoçan/Batman Petrolspor - Diyarbekirspor



13.30 Çatalcaspor - Şile Yıldızspor/Modafen



13.30 Büyükçekmece Tepecikspor - 1877 Alemdağspor/Edirne Belediyesi Paş Edirnespor



13.30 Tekirdağspor/Bayrampaşaspor - Silivrispor



13.30 Sultanbeyli Belediyespor - Yalovaspor/Halide Edip Adıvarspor



13.30 Esenler Erokspor - Arnavutköy Belediyespor/Çengelköy



13.30 Belediye Derincespor - Altındağspor/Çankaya



13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor/Gölcükspor - Düzcespor



13.30 1954 Kelkit Belediyespor - Artvin Hopaspor



13.30 Ofspor - Fatsa Belediyespor/Yomraspor



13.30 Cizrespor - Mardin Fosfatspor/Siirt İl Özel İdaresi



13.30 Nevşehir Belediyespor - Kozanspor/Kahta 02



13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor - Osmaniyespor



13.30 Muğlaspor - Kızılcabölükspor



13.30 Isparta 32/Kemerspor 2003 - Alanya Kestelspor/Karaman Belediyespor



14.30 68 Aksaray Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor/Adıyaman 1954



19.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor



22 Ekim Perşembe:



13.00 Ağrı 1970 - 52 Orduspor/Arhavispor



14.30 Tokatspor/Erbaaspor - Çarşambaspor/Yozgatspor 1959



19.00 Bucaspor 1928 - Somaspor



