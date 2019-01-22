Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde 23 Ocak Çarşamba oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.
Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle:
14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle:
14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor: Hüseyin Göçek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın