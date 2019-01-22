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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Kaynak: DHA
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
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22 Ocak 2019 13:49
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelelerinde 23 Ocak Çarşamba oynanacak maçların hakmeleri belli oldu.

Kupa maçında yarın görevli hakemler şöyle:

14.00 Bodrumspor - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Göztepe - Antalyaspor: Ali Palabıyık
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor: Hüseyin Göçek

 

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