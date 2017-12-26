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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çarşamba günü yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı
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26 Aralık 2017 15:24
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çarşamba yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler

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