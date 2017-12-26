Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çarşamba yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın