Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak Salı gününün maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak Salı gününün maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın