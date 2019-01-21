  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Zeki Çelik için Avrupa'da DEV bir yarış başladı!..
  •  
    Tümer Metin'in OLAY yaratan Burak sözleri!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupas'nda son 16 turunda yarın oynanacak iki maçı yönetecek hakemler açıklandı

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 10:21
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak Salı gününün maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için