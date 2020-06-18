Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu: Alanyaspor - Trabzonspor!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti ve finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 15, 46 ve 49. dakikalarda Papiss Cisse ile 25. dakikada Ceyhun Gülselam 'dan geldi. 35 yaşındaki Senegalli yıldız Cisse, Süper Lig'de bu sezon 30 maçta 20 gollük performansa ulaştı.Türkiye Futbol Federasyonu, Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin yerini ve tarihini henüz açıklamadı.Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 6-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Antalyasporlu futbolcu Celustka için doğum günü kutlaması yapıldı.Bu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.Beşiktaş karşılaşması ilk 11'ini bozmayan Fraport TAV Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic ilk 11'i ile başladı.Tarihinde ilk defa kupada finale yükselen Alanyaspor, Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise rakibine karşı farklı mağlup olarak kupaya yarı finalde veda etti.Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya gelecek.Alanyasporlu Papiss Demba Cisse, daha önce turuncu-yeşilli formayla son iki sezonda 4 kupa karşılaşmasında görev aldı.Senegalli golcü, Türkiye Kupası'nda ilk defa bir maçta 3 gol atarak 'hat-trick' yaptı. Cisse, bundan önce kupada son 16 turunda Kasımpaşa'ya karşı bir gol kaydetmişti.35 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de de bu sezon geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Trabzonspor'un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-025. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-032. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.46. dakikada Antalyaspor savunmasının hatalı pasında araya giren Salih Uçan, topu ceza sahası içine gönderdi. Penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-048. dakikada Alanyaspor'dan Cisse kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği topa kaleciden önce ayak koyan Cisse, fileleri havalandırdı: 4-090+2. dakikada Antalyasporlu oyuncu Mukairu'nun ceza sahasına doğru gönderdiği ara pasta, Doğukan Sinik kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.Bahçeşehir OkullarıArda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker TakpakMarafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Bakasetas, Efecan Karaca (Dk. 75 Musa Çağıran), Fernandes (Dk. 57 Campos), Cisse (Dk. 75 Mustafa Pektemek)Boffin, Nazım Sangare, Celustka (Dk. 45 Eren Albayrak), Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Dk. 46 Blanco), Amilton, Podolski (Dk. 53 Mukairu), Sinan Gümüş (Dk. 53 Chico), Jahovic (Dk. 69 Doğukan Sinik)Dk. 15, 46 ve 49 Cisse, Dk. 25 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 36. Fernandes, Dk. 74 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Jahovic, Dk. 45+4 Fredy, Dk. 64 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)