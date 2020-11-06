Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli olacak. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmayacağı kura çekim 14.30'da yapılacak.
Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.
Karşılaşmalar, seri başı olan 26 takımın sahasında oynanacak.
İŞTE TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Esenler Erok
Tuzlaspor
Adanaspor
1922 Konya
BŞB Erzurum
Kocaeli
Ankaraspor
Bandırma
Boluspor
Giresunspor
Hekimoğlu Trabzon
Keçiörengücü
Manisa FK
24Erzincanspor
Kırklareli
Adana Demirspor
Altınordu
Karagümrük
Kayserispor
Bursaspor
Kastamonu
Afyon
Ankara Demir
Niğde Anadolu
Çorum FK
Karacabey Bld.
Sultanbeyli Bld.
Kahramanmaraş
Kırşehir Bld.
Pendikspor
Muğlaspor
Serik Bld.
Turgutluspor
Tarsus İY
Uşakspor
Sivas Bld.
Darıca G.Birliği
Eskişehirspor
İstanbulspor
Sakaryaspor
Etimesgut Bld.
Yeni Malatyaspor
Hatayspor
Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.
Karşılaşmalar, seri başı olan 26 takımın sahasında oynanacak.
İŞTE TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Esenler Erok
Tuzlaspor
Adanaspor
1922 Konya
BŞB Erzurum
Kocaeli
Ankaraspor
Bandırma
Boluspor
Giresunspor
Hekimoğlu Trabzon
Keçiörengücü
Manisa FK
24Erzincanspor
Kırklareli
Adana Demirspor
Altınordu
Karagümrük
Kayserispor
Bursaspor
Kastamonu
Afyon
Ankara Demir
Niğde Anadolu
Çorum FK
Karacabey Bld.
Sultanbeyli Bld.
Kahramanmaraş
Kırşehir Bld.
Pendikspor
Muğlaspor
Serik Bld.
Turgutluspor
Tarsus İY
Uşakspor
Sivas Bld.
Darıca G.Birliği
Eskişehirspor
İstanbulspor
Sakaryaspor
Etimesgut Bld.
Yeni Malatyaspor
Hatayspor