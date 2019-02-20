Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final rövanş maçlprogramı belli oldu

26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final 2'nci karşılaşmalarının programı şöyle;
26 ŞUBAT SALI
20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı)
20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
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26 ŞUBAT SALI
20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)
27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı)
20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın