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Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final rövanş maçlprogramı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçlarının programı açıklandı.

Kaynak: DHA
Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final rövanş maçlprogramı belli oldu
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20 Şubat 2019 16:36
26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde oynanacak Çeyrek Final 2'nci karşılaşmalarının programı şöyle;

26 ŞUBAT SALI
20:00 Ümraniyespor - Trabzonspor (3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı)

27 ŞUBAT ÇARŞAMBA
14:00 Hatayspor - Galatasaray (Atatürk Stadı)
20:00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova Stadı)

28 ŞUBAT PERŞEMBE
20:00 Kasımpaşa - Akhisarspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

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