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Türkiye Kupası'nda çeyrek final mesaisi başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4 Şubat Salı günü başlayacak

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda çeyrek final mesaisi başlıyor
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04 Şubat 2019 10:43
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 4 Şubat Salı günü başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında Trabzonspor, yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

 

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