Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da yapılacak.Menemen Belediyespor-Zonguldak KömürsporKastamonuspor 1966-AltayKayserispor-PazarsporAltındağ Belediyespor-Aytemiz AlanyasporAdana Demirspor-Dersim 62 SporBatman Petrolspor-KasımpaşaHatayspor-FethiyesporBUGSAŞ Spor-TrabzonsporMKE Ankaragücü-ErbaasporSivas Belediyespor-DenizlisporBadırmaspor-Van Büyükşehir BelediyesporKahramanmaraşspor-Atiker KonyasporBalıkesirspor Baltok-PendiksporEtimesgut Belediyespor-İstanbulsporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-KeçiörengücüDarıca Gençlerbirliği-Kardemir KarabüksporGöztepe-Çengelköy Futbol YatırımlarıNazilli Belediyespor-OsmanlısporAntalyaspor-YomrasporBodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup SivassporEvkur Yeni Malatyaspor-KırklarelisporŞile Yıldızspor-BolusporGençlerbirliği-DiyarbekirsporFatih Karagümrük-Afjet AfyonsporÜmraniyespor-Anagold 24ErzincansporSarıyer-Çaykur RizesporBursaspor-1461 TrabzonGümüşhanespor-Giresunspor