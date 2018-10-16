Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor 1966-Altay
Kayserispor-Pazarspor
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor
Batman Petrolspor-Kasımpaşa
Hatayspor-Fethiyespor
BUGSAŞ Spor-Trabzonspor
MKE Ankaragücü-Erbaaspor
Sivas Belediyespor-Denizlispor
Badırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor
Balıkesirspor Baltok-Pendikspor
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları
Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor
Antalyaspor-Yomraspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor
Şile Yıldızspor-Boluspor
Gençlerbirliği-Diyarbekirspor
Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor
Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Bursaspor-1461 Trabzon
Gümüşhanespor-Giresunspor
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 30-31 Ekim ve 1 Kasım'da yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor 1966-Altay
Kayserispor-Pazarspor
Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor-Dersim 62 Spor
Batman Petrolspor-Kasımpaşa
Hatayspor-Fethiyespor
BUGSAŞ Spor-Trabzonspor
MKE Ankaragücü-Erbaaspor
Sivas Belediyespor-Denizlispor
Badırmaspor-Van Büyükşehir Belediyespor
Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor
Balıkesirspor Baltok-Pendikspor
Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü
Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor
Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları
Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor
Antalyaspor-Yomraspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor
Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor
Şile Yıldızspor-Boluspor
Gençlerbirliği-Diyarbekirspor
Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor
Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor
Sarıyer-Çaykur Rizespor
Bursaspor-1461 Trabzon
Gümüşhanespor-Giresunspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın