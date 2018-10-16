Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayan kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde;
-Buğsaşspor - Trabzonspor
-Göztepe - Çengelköy
-Rizespor - Sarıyer
-Sivasspor - Bodrumspor
-Erzurumspor - Keçiörengücü
-Antalyaspor - Yomraspor
-Malatyaspor - Kırklarelispor
-Kasımpaşa - Batman Petrol
-Kayserispor - Pazarspor
-Ankaragücü - Erbaspor
-Konyaspor - Kahramanmaraşspor
-Adana Demirspor - Dersim 62Spor
-Ümraniyespor - Erzincanspor
-Bursaspor - 1461 Trabzonspor
-Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük
-Giresunspor - Gümüşhanespor
-Hatayaspor - Fethiyespor
-Diyerbekirspor - Gençlerbirliği
-Kastamonuspor - Altay
-Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
-Bandırma - Van Büyükşehir
-Menemen Bld - Zonguldak Kömürspor
-Alanyaspor - Altındağ Belediyespor
-Balıkesirspor - Pendikspor
-Karabükspor - Darıda Gençlerbirliği
-Boluspor - Şili Yıldızspor
-Etimesgut - İstanbulspor
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Eşleşmeler şu şekilde;
-Buğsaşspor - Trabzonspor
-Göztepe - Çengelköy
-Rizespor - Sarıyer
-Sivasspor - Bodrumspor
-Erzurumspor - Keçiörengücü
-Antalyaspor - Yomraspor
-Malatyaspor - Kırklarelispor
-Kasımpaşa - Batman Petrol
-Kayserispor - Pazarspor
-Ankaragücü - Erbaspor
-Konyaspor - Kahramanmaraşspor
-Adana Demirspor - Dersim 62Spor
-Ümraniyespor - Erzincanspor
-Bursaspor - 1461 Trabzonspor
-Afjet Afyonspor - Fatih Karagümrük
-Giresunspor - Gümüşhanespor
-Hatayaspor - Fethiyespor
-Diyerbekirspor - Gençlerbirliği
-Kastamonuspor - Altay
-Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor
-Bandırma - Van Büyükşehir
-Menemen Bld - Zonguldak Kömürspor
-Alanyaspor - Altındağ Belediyespor
-Balıkesirspor - Pendikspor
-Karabükspor - Darıda Gençlerbirliği
-Boluspor - Şili Yıldızspor
-Etimesgut - İstanbulspor
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın