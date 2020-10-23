Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.
Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.
Kupanın 3. turunda, Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Kupada 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Bodrumspor-Niğde Anadolu FK
Manisa FK-Gümüşhanespor
Adana Demirspor-Alanya Kestelspor
MKE Ankaragücü-Kocaelispor
Yılport Samsunspor-Muğlaspor
Ankaraspor-Pazarspor
Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor
İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor
İstanbulspor-Elazığspor
Altınordu-Fethiyespor
Kahramanmaraşspor-Somaspor
Beypiliç Boluspor-Hacettepe
Sancaktepe FK-Serik Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu
Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor
Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Uşakspor-Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor
Sakaryaspor-Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor
Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
Çorum FK-Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor
Eskişehirspor-Cizrespor
GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler
Balıkesirspor-Esenler Erokspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor-Mamak FK
Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor
Sarıyer-Turgutluspor
Giresunspor-Tekirdağspor
Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor
Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor
Vanspor FK-Sivas Belediyespor
Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor
Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare
Ümraniyespor-Kırklarelispor
Bursaspor-Karşıyaka
Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor
Pendikspor-Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.
Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.
Kupanın 3. turunda, Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
Kupada 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Bodrumspor-Niğde Anadolu FK
Manisa FK-Gümüşhanespor
Adana Demirspor-Alanya Kestelspor
MKE Ankaragücü-Kocaelispor
Yılport Samsunspor-Muğlaspor
Ankaraspor-Pazarspor
Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor
Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor
İnegölspor-Sultanbeyli Belediyespor
İstanbulspor-Elazığspor
Altınordu-Fethiyespor
Kahramanmaraşspor-Somaspor
Beypiliç Boluspor-Hacettepe
Sancaktepe FK-Serik Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurdu
Zonguldak Kömürspor-Darıca Gençlerbirliği
Afjet Afyonspor-Kardemir Karabükspor
Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor
Uşakspor-Şile Yıldızspor
Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor
Sakaryaspor-Diyarbekirspor
Yeni Malatyaspor-Artvin Hopaspor
Kırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
Çorum FK-Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor
Eskişehirspor-Cizrespor
GMG Kastamonuspor-Amed Sportif Faaliyetler
Balıkesirspor-Esenler Erokspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
Ankara Demirspor-Mamak FK
Ergene Velimeşespor-Karacabey Belediyespor
Sarıyer-Turgutluspor
Giresunspor-Tekirdağspor
Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor
Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor
Vanspor FK-Sivas Belediyespor
Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor
Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare
Ümraniyespor-Kırklarelispor
Bursaspor-Karşıyaka
Akhisarspor-Etimesgut Belediyespor
Pendikspor-Düzcespor
Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor