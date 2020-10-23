Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un eski futbolcularından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.Kupanın 3. turunda, Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den 39 ve ikinci eleme turundan 23 olmak olmak üzere toplam 86 takım mücadele edecek.Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 3-4-5 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.Bodrumspor-Niğde Anadolu FKManisa FK-GümüşhanesporAdana Demirspor-Alanya KestelsporMKE Ankaragücü-KocaelisporYılport Samsunspor-MuğlasporAnkaraspor-PazarsporAdanaspor-68 Aksaray BelediyesporFatih Karagümrük-Nevşehir Belediyesporİnegölspor-Sultanbeyli Belediyesporİstanbulspor-ElazığsporAltınordu-FethiyesporKahramanmaraşspor-SomasporBeypiliç Boluspor-HacettepeSancaktepe FK-Serik BelediyesporTarsus İdmanyurdu-İçel İdmanyurduZonguldak Kömürspor-Darıca GençlerbirliğiAfjet Afyonspor-Kardemir KarabüksporAltay-Karatay Termal 1922 KonyasporUşakspor-Şile YıldızsporAtakaş Hatayspor-ŞanlıurfasporSakaryaspor-DiyarbekirsporYeni Malatyaspor-Artvin HopasporKırşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959Çorum FK-EyüpsporRoyal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye DerincesporEskişehirspor-CizresporGMG Kastamonuspor-Amed Sportif FaaliyetlerBalıkesirspor-Esenler EroksporBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü BelediyesporAnkara Demirspor-Mamak FKErgene Velimeşespor-Karacabey BelediyesporSarıyer-TurgutlusporGiresunspor-TekirdağsporAnkara Keçiörengücü-Büyükçekmece TepeciksporHes Kablo Kayserispor-YomrasporVanspor FK-Sivas BelediyesporMenemenspor-Anagold 24ErzincansporTuzlaspor-Bayburt İl Özel İdareÜmraniyespor-KırklarelisporBursaspor-KarşıyakaAkhisarspor-Etimesgut BelediyesporPendikspor-DüzcesporHekimoğlu Trabzon-52 Orduspor