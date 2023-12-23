Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası dörtlü final eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri belli oldu
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23 Aralık 2023 22:24
Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası "dörtlü final"de Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir ile de Spor Toto eşleşti.

Oynanan maçlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 38-28 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Rize Belediyespor'u 40-27 mağlup eden Beşiktaş Safi Çimento, dörtlü finale yükseldi.

Sonuçlarla birlikte, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir-Spor Toto eşleşti.

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