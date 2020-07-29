TRABZONSPOR 15'TE 9 YAPTI

TÜRKİYE KUPASI SAYILARI

TRABZON'DA TEK HAMLE

ALANYA'DA 10 DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR'UN KUPA YOLU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'in ikincisiile ligde 5. olankarşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 25. dakikada Abdülkadir Ömür ile 90+9. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi. Norveçli yıldız, Abdülkadir'in golünde de asisti yapan isim olarak, kupayı getiren isim oldu.Trabzonspor böylece, 10 sezon sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Trabzonspor, 15. Türkiye Kupası finalinde 9. şampiyonluğunu kazandı.Bordo-mavili takım, 6 sezon aradan sonra finalde mücadele ettiği kupada daha önce 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında mutlu sona ulaştı.Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997 ve 2012-2013 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.18 - Galatasaray9 - Beşiktaş9 - Trabzonspor6 - FenerbahçeTrabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de başlayan Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Guilherme'yi sahaya sürdü.Bordo-mavili ekip maça Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Guilherme ve Sörloth ile başladı.Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, oynadıkları son maça göre kadroda 10 değişiklik yaptı.Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendikleri müsabakada yedek ağırlıklı bir kadro tercih eden Bulut, Trabzonspor ile oynadıkları kupa finalinde as oyunculara görev verdi.Aytemiz Alanyaspor'un Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolculardan sadece Cisse, Trabzonspor maçının başlangıç kadrosunda bulundu.Akdeniz ekibinin ilk 11'inde Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Bakasetas, Efecan Karaca, Junior Fernandes ve Cisse yer aldı.Organizasyonun 5. turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile eşleşen Karadeniz ekibi, deplasmanda 2-1, sahasında da 4-1'lik galibiyetlerle tur atladı.Son 16 turunda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile tur mücadelesine çıkan Trabzonspor, ilk maçta sahasında rakibini 2-0 mağlup etti. Deplasmanda oynanan karşılaşmanın normal süresi ise ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Penaltı atışları sonucu bordo-mavililer, turu geçen taraf oldu.Karadeniz ekibi, çeyrek finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında zorlanmadı. Bordo-mavililer sahasında 5-0, deplasmanda 4-1'lik galibiyetlerle bir üst tura yükseldi.Trabzonspor, yarı finalde de Fenerbahçe'yi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1 yenerek finale adını yazdırdı.Bordo-mavililer, finalde de Alanyaspor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.5. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.20. dakikada sağ kanatta topu alan Juanfran, ceza sahasına girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan pasında Sörloth, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü. Ardından Guilherme'nin şutunda top üstten auta gitti.25. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sörloth'un soldan ortasında, altıpasın önünde topa ayak koyan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.90+5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.90+10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.Atatürk OlimpiyatAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf ÖzUğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90+1 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), SörlothMarafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, CisseDk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+10 Sörloth (Trabzonspor)Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)