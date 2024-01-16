Türkiye Kupası'nı yönetecek hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba ve perşembe günü oyananacak 5. tur maçlarının hakemleri belli oldu

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Türkiye Kupası'nı yönetecek hakemler açıklandı!
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16 Ocak 2024 13:21
Son güncelleme 16 Ocak 2024 14:56
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan

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