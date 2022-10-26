Türkiye Kupası'nda program açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:



8 Kasım Salı



13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)



14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)



14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)



15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)



17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)



19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)



21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Nef)



9 Kasım Çarşamba



13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)



13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)



13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Şehir)



14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)



14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)



14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)



14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)



14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)



14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)



15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni 19 Mayıs)



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)



21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor (Vodafone Park)



10 Kasım Perşembe



13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)



14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)



15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)



17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)



19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Stat henüz açıklanmadı)



21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ