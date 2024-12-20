Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının kura çekimi gerçekleştirilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!
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20 Aralık 2024 07:44
Son güncelleme 20 Aralık 2024 07:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.

Kupada grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şu şekilde:




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