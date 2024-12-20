Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor.
Kupada grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şu şekilde:
Kupada grup aşamasının kura çekimi, 20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şu şekilde: