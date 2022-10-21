Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda kura heyecanı!
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21 Ekim 2022 08:13
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi Riva'da yapılacak.

Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş , Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

Kura çekim töreni saat 11.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



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