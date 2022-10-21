Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi Riva'da yapılacak.
Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş , Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
Kura çekim töreni saat 11.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş , Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil olacak. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
Kura çekim töreni saat 11.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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