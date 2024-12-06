Türkiye Kupası'nda kura çekimi zamanı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.Erzurumspor FK - SakaryasporGaziantep FK - 52 Orduspor FKİskenderunspor - HataysporMuşspor - Antalyaspor