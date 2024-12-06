Türkiye Kupası'nda kura çekimi zamanı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi yapılacak.

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Türkiye Kupası'nda kura çekimi zamanı!
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06 Aralık 2024 14:32
Son güncelleme 06 Aralık 2024 14:41
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası 2024-2025 sezonunda 5 eleme turundan oluşuyor. 5. eleme turu maçları 17-18-19 Aralık'ta oynanacak ve ardından grup aşamasına kalan takımlar belirlenecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. 4 grupta, 24 takım finallere kalabilmek için mücadele edecek.

Grup maçları 7 Ocak'ta başlayacak ve 27 Şubat tarihinde son bulacak. Finallerin programı ise şu şekilde;

Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025
Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025
Final: 14 Mayıs 2025

CANLI - KURALAR ÇEKİLİYOR

İşte Türkiye Kupası'ndaki 5. tur eşleşmeleri;

Erzurumspor FK - Sakaryaspor
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
İskenderunspor - Hatayspor
Muşspor - Antalyaspor

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