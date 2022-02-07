Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda görev alacak hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
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07 Şubat 2022 15:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Salı:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

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