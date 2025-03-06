Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oluyor
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06 Mart 2025 01:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi perşembe günü gerçekleştirilecek.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak. Kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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