Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
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28 Şubat 2022 12:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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