Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak maçların programı şöyle:



31 Ekim Salı:



13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)



14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)



14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)



14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)



15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)



17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Stat henüz açıklanmadı)



20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)



1 Kasım Çarşamba:



13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)



14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)



14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)



14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Şehir)



14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)



14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)



14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)



14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)



14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)



14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)



14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)



14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)



14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)



14.00 Altay-Aliağa (Alsancak Mustafa Denizli)



14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)



16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)



18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)



20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)



