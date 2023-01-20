Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 2023 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Son 16 karşılaşmaları tamamlandı. Tek maç usulüne göre yapılacak olan çeyrek final kura çekimi ise 2023 ocak ayında olacak. Karşılaşmalar 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek final maçları, tek maç usulüne göre yapılacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI Antalyaspor 0-2 Kayserispor

Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray



Bu sonuçlardan sonra Galatasaray, Sivasspor, Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.



TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR



Sivasspor

Kayserispor

Galatasaray

Başakşehir

Ankaragücü

Trabzonspor

Gaziantep FK

Fenerbahçe



Son 16 karşılaşmaları tamamlandı. Tek maç usulüne göre yapılacak olan çeyrek final kura çekimi ise 2023 ocak ayında olacak. Karşılaşmalar 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek final maçları, tek maç usulüne göre yapılacak.Antalyaspor 0-2 KayserisporSivasspor 3-0 Karacabey BirliksporAlanyaspor 1-2 GalatasarayBu sonuçlardan sonra Galatasaray, Sivasspor, Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.SivassporKayserisporGalatasarayBaşakşehirAnkaragücüTrabzonsporGaziantep FKFenerbahçe

Türkiye Kupası kura çekimi heyecanı başladı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün akşam sona erdi. Çeyrek finale kalan takımlar da bir bir belli oldu. ZTK çeyrek final kura çekim tarihi ise spor severlerin gündemine girdi. Çeyrek final yolunda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ZTK'daki performansı gündemde! Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 2023 Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? İşte detaylar....