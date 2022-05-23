Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının hakem ekibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
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23 Mayıs 2022 15:44
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.



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