Türkiye Kupası finaline 3'te 1 seyirci!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası Finali için seyirci kararını verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası finaline 3'te 1 seyirci!
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09 Mayıs 2021 21:24
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkyie Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan maç için seyirci kararını açıkladı.

Finalin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır.

Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır.



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