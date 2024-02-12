Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 15:17

Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı? - 2024

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da kuranın sonuçlanmasının ardından Türkiye Kupası çeyrek final maçı tek maç mı araştırıldı. Peki, 2024 Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı?

Türkiye Kupası çeyrek final maçları tek maç mı? - 2024
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ZTK çeyrek final maçları tarihi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte, takvim
ZTK'da heyecan çeyrek final mücadeleleriyle devam edecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi aynı gün tamamlanacak. Özellikle Avrupa Kupaları maçlarının başlamasına kısa bir zaman kala Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarI, ZTK çeyrek final karşılaşmalarının hangi tarihte oynanacağını merak ediyor. ZTK kura çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Peki ZTK çeyrek final maçları ne zaman? İşte, çeyrek final maçlarına ilişkin detaylar..

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tek maç olarak oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 6,7,8 Şubat tarihlerinde tamamlandı.

Kura çekiminin ardından çeyrek finalde kozlarını paylaşacak takımlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ZTK çeyrek final karşılaşmaları 27,28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmaların detaylı gün ve saatleri kura çekimi tamamlandıktan sonra belli olacak.

ZTK SON 16 TUR MAÇ SONUÇLARI

Fatih Karagümrük 2-1 Samsunspor
Ankaragücü 5-1 24 Erzincanspor
Galatasaray 4-2 Bandırmaspor
Sivasspor 0-1 Konyaspor
Başakşehir 3-2 Hatayspor (penaltılar)
Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe
Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor
Antalyaspor 1- 2 Beşiktaş

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimi birlikte yapılacak. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün rakipleri belli olacak.
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