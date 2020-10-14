Türkiye Kupası 1. turda 12 maç tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turuna 12 maçla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Türkiye Kupası 1. turda 12 maç tamamlandı
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14 Ekim 2020 17:01
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turuna 12 maçla devam edildi.

Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor.

Organizasyonda bugün yapılan 12 karşılaşmanın ardından Siirt İl Özel İdaresi, Şile Yıldızspor, Arnavutköy Belediyespor, Yalovaspor, 1877 Alemdağspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Yomraspor, Elazığ Karakoçan, Kozanspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Payasspor ve Alanya Kestelspor 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-3

Şile Yıldızspor-Modafen: 5-1

Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy: 2-0

Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor: 6-4

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 1-2

Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor: 1-0

Kozanspor-Kahta 02: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954: 1-0

İskenderun FK-Payasspor: 5-6

Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor: 2-0



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