Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak
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17 Aralık 2023 13:55
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, teknik toplantısı 25 Aralık'ta yapılacak organizasyon, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak.

Sporcu kayıtları, 20 Aralık'ta sona erecek.

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