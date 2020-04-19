Türkiye Korona Son Durum (Bugün korona tablosu)

Sağlık çalışanlarının gayretli çalıştığı Türkiye Korona son durum tablosu bugün en son açıklamayla güncellenmiş oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona son durum ve bugün korona tablosu bilgileri duyuruldu. Vatandaşların Türkiye'deki son durumu merakla takip ettiği açıklamalara sayesinde en güncel vaka sayılarına ulaşabiliyoruz. Türkiye korona son balosu durumu için gerçek rakamlar ve detaylar son dakika açıklamasında...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 40 bin 520 koronavirüs testinden 3 bin 783'sinin pozitif çıktığını, bin 822 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 121'e yükseldiğini bildirdi.Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor.Haberimizde, 18 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.- İngiltere'de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi.İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu.- İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.- Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.