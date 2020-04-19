Türkiye Korona Son Durum (Bugün korona tablosu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Korona son durum açıklamasını yaptı. Son durum açıklamasınra bugünkü korona tablosu ortaya çıkmış oldu. Son olarak geçtiğimiz açıklanan resmi rakamlara göre canlı tablo ekrana geldi ve Türkiye korona son durum şeklindeki aramaların cevabı da ortaya çıkmış oldu. Son yapılan açıklamalara göre bugünkü test sayısı 40520 olduğu söylenirken bugünkü vaka sayısı 3783 olduğu kaydedildi. Türkiye son durumunda bugün 121 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 1890'a çıktığı duyuruldu. Korona son durum hakkında ortaya çıkan tüm, son ve resmi şekilde duyurulan detaylar haberimizden...

19 Nisan 2020 09:25
Türkiye Korona Son Durum (Bugün korona tablosu)
Sağlık çalışanlarının gayretli çalıştığı Türkiye Korona son durum tablosu bugün en son açıklamayla güncellenmiş oldu. Yapılan resmi açıklamalara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona son durum ve bugün korona tablosu bilgileri duyuruldu. Vatandaşların Türkiye'deki son durumu merakla takip ettiği açıklamalara sayesinde en güncel vaka sayılarına ulaşabiliyoruz. Türkiye korona son balosu durumu için gerçek rakamlar ve detaylar son dakika açıklamasında...
FAHRETTİN KOCA KORONA SON DURUM TABLOSU RAKAMLARINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 40 bin 520 koronavirüs testinden 3 bin 783'sinin pozitif çıktığını, bin 822 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 121'e yükseldiğini bildirdi.

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, Sağlık Bakanlığı tarafından, canlı harita ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanıyor.

Haberimizde, 18 Nisan 2020 Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.



"İNGİLTERE'DE HUZUREVLERİNDE 7500 KİŞİ ÖLDÜ"

- İngiltere'de "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği" iddia edildi.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu.



İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

- İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.

ALMANYA EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 5. ÜLKE OLDU

- Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.



Diğer Haberler

Caleb Ekuban: 'Tekliflerle ilgilenmiyorum' Trabzonspor

Caleb Ekuban: "Tekliflerle ilgilenmiyorum"
Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli (Hayatı, biyografisi) Gündem

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli (Hayatı, biyografisi)
Favipiravir ilaç fiyatı, Favipiravir ilacı satın alınabiliyor mu? Gündem

Favipiravir ilaç fiyatı, Favipiravir ilacı satın alınabiliyor mu?
Favipiravir etken maddesi nedir, hangi ilaçta bulunur? Gündem

Favipiravir etken maddesi nedir, hangi ilaçta bulunur?
EBA öğrenci giriş bilgileri, EBA TV ders programı (ilkokul-ortaokul-lise) Gündem

EBA öğrenci giriş bilgileri, EBA TV ders programı (ilkokul-ortaokul-lise)
EBA TV 12 Sınıf Ders Tekrar izle (Onikinci Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 12 Sınıf Ders Tekrar izle (Onikinci Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 11 Sınıf Ders Tekrar izle (Onbirinci Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 11 Sınıf Ders Tekrar izle (Onbirinci Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 10 Sınıf Ders Tekrar izle (Onuncu Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 10 Sınıf Ders Tekrar izle (Onuncu Sınıf konu konu ders tekrarları)
EBA TV 9 Sınıf Ders Tekrar izle (Dokuzuncu Sınıf konu konu ders tekrarları) Gündem

EBA TV 9 Sınıf Ders Tekrar izle (Dokuzuncu Sınıf konu konu ders tekrarları)
Daha fazla göster
1

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
2

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
3

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
4

Koronavirüs salgınında son 24 saat
5

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
6

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
7

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
8

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
9

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
10

Ali Şen: "Şampiyon olabiliriz"
yukarı ok