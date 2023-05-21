Türkiye Kaykay Federasyonu başkanlığına Metin Ayvazoğlu seçildi

Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Metin Ayvazoğlu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kaykay Federasyonu başkanlığına Metin Ayvazoğlu seçildi
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21 Mayıs 2023 14:02
Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Metin Ayvazoğlu seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısının Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel kurula Metin Ayvazoğlu'nun başkan adayı olarak katıldığı ifade edilerek, "1. olağan genel kurulumuzda Sayın Metin Ayvazoğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı seçilmiştir. Sayın Metin Ayvazoğlu'na ve yönetim kuruluna başarılar dileriz." denildi.

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