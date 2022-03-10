Türkiye Kayak Federasyonu yeni Ardaların, Furkanların peşinde

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çalışmalarında bazı aksamalar olduğunu ancak 2021-2022 sezonunu başarılı şekilde geçirdiklerini ifade etti.



Geçen yıl aralık ayında kayak sezonuna başladıklarını anımsatan Oto, "Alp disiplini sporcularımız yurt dışında mücadele edecek, martta başlayacak EYOF'a katılacağız. Nisan ayında sezon bitiyor diyoruz ama bizim sezonumuz bitmiyor yazın da kamplar yapıyor, buzullara gidiyoruz." dedi.



Oto, sezonu iyi şekilde geçirdiklerini vurgulayarak, her sene daha iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine ciddi destek verdiğini dile getiren Oto, şöyle devam etti:



"Her sezonun ardından daha başarılı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene olimpiyatlarda da ses getirdik. Olimpiyatlar çok zor organizasyon ama ülkemizi temsil ettik ve hiç bir sıkıntımız olmadı. Kayakta hedefimiz büyük ve uluslararası arenada podyuma çıkmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. Olimpiyatta hedefimiz ilk 30 sporcu arasına girmek, bunu kayakla atlama dalında yaptık artık orada da ilk 10 sporcu arasına girmeyi amaçlıyoruz. EYOF yarışlarında kayaklı koşuda iddialıyız. Bir sporcumuz çok iyi çalıştı derece bekliyoruz. Alp disiplini ile biatlonda katılacağız ve ilk 30'lara girersek kayak için büyük bir başarı."



- "Pandemi bizi etkilediği gibi dünyayı da etkiledi"



Oto, Çin'de düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılarak Türkiye olarak güzel işler yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Olimpiyatlar ayrı bir şey, bu sene ben de gittim. Çin gerçekten çok güzel bir organizasyon yaptı ve hiçbir şey aksamadı. Olimpiyatların ruhunda 5 kıtayı bağlamak var inşallah bundan sonraki olimpiyatlar pandemi olmadan yapılır ve seyircili olur. Orada gördük ki dünyada bir düşme var yani pandemi bizi etkilediği gibi dünyayı da etkiledi. Çok iyi sporcular dereceye giremedi. Biz Furkan ve Arda ile sesimizi duyurduk. Türkiye ilk defa böyle bir kış oyunlarında ses getirdi ancak daha da ileri gitmemiz lazım."



Kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'nun bu branşta önemli işler yaptığını vurgulayan Oto, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah daha iyi başarılar gelecek. Erzurum'da Arda'nın öncülüğünde çok sporcunun çıkacağına inanıyorum. Altyapıya çok önem veriyoruz. Altyapıda 50 den fazla sporcumuz var onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Arda bir başlangıç yaptı ama devamı gelecek. Çıta yükseldi artık daha da yükseltmek lazım."



