Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'dan, 'kış turizmi' övgüsü

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye'nin kayak turizmi açısından çok iyi tesislere sahip olduğunu ve Avrupa'dan geri kalır hiçbir yanının olmadığını söyledi.



Ali Oto, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu. Geride kalacak yılda "Asrın Felaketi"ni yaşadıklarını hatırlatan Ali Oto, "Depremden çok etkilendik. Allah öyle bir afet bir daha vermesin, kimsenin başına gelmesin. Buna karşın bütün müsabakalarımızı gecikmeli olsa da tamamladık. Yurt dışında sporcularımız kamplarını da yaptı. 2023 yılı biraz durağan oldu. Moral bozukluğu sporcularımızı da etkiledi." dedi.



Yeni sezon öncesi beklentilerini açıklayan ve bünyelerindeki mevcut branşların hepsinin olimpik olduğunu aktaran Oto, şunları kaydetti:



"Önceliğimiz bütün branşlarımıza eşit seviyede yatırım yapmak. Tabii başarı olarak öne çıkanlara da ayrıca bir önem veriyor. Kayakla atlamada iki çocuğumuz durmaksızın yurt dışında müsabakalar katılıyor. Meyvesini de Fatih Arda'nın dünya üçüncülüğüyle aldık. Burada altyapıyı daha da güçlendirmeliyiz, Erzurum'da gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kayaklı koşuda iyiyiz ama bazı sıkıntılarımız var. Bu yıl Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar pek yapmadı. Kayaklı koşu da 1400 metre rakımda yapılan bir spor. Bu yüzden sporcularımız kar üstünde pek duramadı. Geçenlerde bu sporcularımızı da İtalya'ya kampa gönderdik. Yaz boyunca da Erzurum ve Bolu TOHM'larda çalıştılar. Umarım bunların meyvesini de alırız."



- "Avrupa'dan eksik bir yanımız yok"



Kış sporu ve turizminin iç içe olduğunu anlatan Ali Oto, "Pandemi döneminde 2 yıl boyunca bütün dağlarımızda oteller doldu. Kış sporunda vatandaşlarımız diğer ülkeleri tercih etmezse kendi içimizde bile turizm açısından yeterli oluruz. Büyük ilgi var yurt dışından dağlarımıza. Doluluk oranı geçen yıl çok iyiydi. Kış spor turizmi ülkemizde çok iyi, Avrupa'dan hem tesis hem de pist olarak eksik kalır bir yanımız yok." ifadelerini kullandı.



Federasyon olarak sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da çalıştıklarını anlatan Ali Oto, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim sadece kışın çalıştığımızı düşünüyorlar ama biz 12 ay çalışıyoruz. Avusturya'da bir kayak evimiz var. Kardaki antrenmanlarımızı milli sporcularımız orada yapıyor. Bu sene daha iyi bir sezon olacak. Erzurum'a kar yağdı, milli takım seçmelerini burada yapıyoruz. Bu sene iyi geçecek. Bu sene kar sorunu olacağını düşünmüyorum. Dağlarımız Avrupa çapında. Erciyes, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Yıldız Dağı, Ergan Dağı... Birçoğunda suni kar sistemi de var."



- "Kayakla atlamanın başarısı 2018'den geliyor"



Kayakla atlamanın Türkiye'de artan popülerliğine de değinen Ali Oto, şöyle konuştu:



"Sadece atlama kulemiz Erzurum'da var. Maalesef 2 yıldır 120 ve 90 metre rampaları kullanılmıyor. Tadilata girdi. 60 ve 70 metrelik rampalarda altyapı çocuklarımızı atlatıyoruz. Kayakla atlamanın başarısı 2018'den geliyor. Seçimden sonra bu branşa çok önem verdik. Yurt dışı kamplarına sporcuları gönderdik. Slovenya'dan bir hoca getirdik. Dünya kupalarına katılım gösterdik. Fatih Arda veya Muhammed Ali'yle kalmaması lazım, altyapıdan da sporcular gelmesi lazım. Altyapılarda da TOHM merkezinde yetenekli çocuklarımız var. Yeni Fatih Arda olmak için mücadele ediyorlar. Fatih Arda çok kabiliyetli ama daha da başarılı olması lazım."



2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'nin 5 sporcuyla gittiğini ancak başarılı olamadığını ifade eden Ali Oto,



"Olimpiyatlara gerekirse bir sporcuyla katılalım ama başarılı olalım. Başarılı olmak için Dünya kupalarında yer almak lazım. Geçen yıldan itibaren Avusturya'da bir ev kiraladık. Oteller çok maliyetli oluyor. Sporcuları daha da iyi antrenman yaptırmak lazım. İyi sporcuları spor kayak okullarına vermemiz lazım. Kayaklı koşuda bir sporcumuzu Norveç'e bu sistem dahilinde gönderdik."





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