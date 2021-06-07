Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları yapıldı

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 2021 sezonunun ilk ayak yarışları gerçekleştirildi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarışlar, Tuzla Belediyesinin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübünün organizasyonuyla Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan karting pistinde yapıldı.



Yarışlarda, "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kızlarda Melek Dorum birinciliği elde etti. "Formula Junior" kategorisinde ise erkeklerde Hakkı Dorum, kızlarda Ayşe Çebi ilk sırayı aldı. 15 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan "Formula Senior"da ise erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda Seda Kaçan birincilik kupasına uzandı.



Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda 8 yaşındaki Rüzgar Evci birinci oldu.



Yarışlar sonrası Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



İlk ayak mücadelesine ilişkin Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kartingin İstanbul'daki serüveninin Tuzla ilçesinde başladığını belirterek, "Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pistimiz, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağını oluşturmuş oldu. Bundan sonra yeni yarışçılar yetiştireceğiz. Formula 1'de başarılı olacak yarışmacılar yetiştirmek istiyoruz. Formula 1'e ilk kadın pilot yetiştirme başarısına buradan başlayacağız. Tüm olimpik branşlarda olduğu gibi spora ve sporcuya önem veriyoruz. Tüm olimpik branşlar gibi karting branşında da başarılı günleri, başarılı sporcular ile beraber ülkemize güzel heyecan yaşatacak geleceği hep beraber oluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayak yarışları, 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.



