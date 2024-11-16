MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonanın 6. ayağı, 17 Kasım Pazar günü koşulacak yarışların ardından sona erecek.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonanın 6. ayağı, 17 Kasım Pazar günü koşulacak yarışların ardından sona erecek.