Türkiye Karate Federasyonu evden kata yarışmaları düzenleyecek

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, evden kata yarışmaları düzenlemeyi plandıklarını belirterek, "Şu an pilot olarak bir ilimizde düzenlemeye başladık. Bunu geliştirebilirsek bütün iller için gündeme alacağız." dedi.Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.Esat Delihasan, antrenörleri aracılığıyla sporcularla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Şu an tüm sporcularımız evden çalışmalarına aktif bir şekilde devam ediyor. Sporcularımızın kampı eve taşımaları, süreç bittiğinde onların hazır bir şekilde sahaya dönmelerini amaçlıyor. Yaptığımız sporu biz bir bırakırsak o bizi üç bırakır. Onun için formumuzu korumak, devamlı aktif olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.Sporcuların evlerinde genel antrenman metodlarıyla çalıştıklarını anlatan Delihasan, "Resmi olarak tüm faaliyetler durmuş olsa da biz sporcularımızın çalışmalarını sürdürmeleri için çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Örneğin evden kata yarışmaları yapmayı düşünüyoruz. Şu an pilot olarak bir ilimizde düzenlemeye başladık. Bunu geliştirebilirsek bütün iller için gündeme alacağız. Sporcularımız salgın süreci bittiğinde bu etkinlikler sayesinde tatamiye çok daha kolay adapte olacak." değerlendirmesinde bulundu.Delihasan, bütün camiayla sürekli iletişim halinde bulunduklarını ve bu süreçteki en büyük motivasyonlarının tatamiye kısa bir sürede döneceklerine dair hayalleri olduğunu söyledi."Çünkü bizi bekleyen çok büyük şampiyonalar, turnuvalar var." diyen Delihasan sözlerini şöyle tamamladı:"Buralarda yarışarak, ülkemize, milletimize gurur kazandıracak sonuçlar almayı hedefliyoruz. O açıdan sporcularımız büyük bir motivasyonla çalışıyorlar. Bu anlamda büyük emekleri olan çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere; devletimize, bakanlıklarımıza ve bize destek veren diğer bütün kurumlara çok teşekkür ediyorum."