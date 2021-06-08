Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Kör getirildi

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı, sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na Mehmet Kör getirildi
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08 Haziran 2021 14:54
Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı'na sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Mustafa Özbayraktar'ın yerine Mehmet Kör oybirliğiyle başkanlık görevine getirildi. Yeni dönemde Orhan Bayraktar ve Fatih Özkaraaslan da başkan vekilliği görevini yürütecek." ifadelerine yer verildi.

 

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