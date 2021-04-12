Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif
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12 Nisan 2021 15:10
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır." denildi.



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