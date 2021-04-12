Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır." denildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Esat Delihasan'ın Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır." denildi.