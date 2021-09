Türkiye - Karadağ: Muhtemel 11'ler

2021'deki 10. maç

Türkiye 596. maçına çıkıyor

Karadağ ile 3. maç

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Eylül Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.Mi̇jatovi̇c, Marusi̇c, Vujacı̇c, Savı̇c, Tomasevi̇c, Dusan Lagatör, Haksabanovi̇c, Şceki̇c, Kosovi̇c, Durdevi̇c, Beci̇rajMilliler, Karadağ mücadelesiyle 2021 yılındaki 10. maçına çıkacak.Bu yıl oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 15 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 14 gol gördü.Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 596. kez sahaya çıkacak.Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 319'u resmi, 276'sı özel 595 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.Milli takım, 253'ü deplasmanda, 259'u evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 790 gol attı, kalesinde 851 gol gördü.Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 595 karşılaşmanın 512'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 595 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki üçüncü maçına çıkacak.İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Umut Meraş (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galataaray)Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).