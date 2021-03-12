Türkiye, kadınlarda ilk sırada, erkeklerde 5'inci

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), 2021-2022 sezonu için Avrupa kupalarına katılacak ülke takımlarının sayı ve puanlarını açıkladı.



Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, CEV Şampiyonlar Ligi klasmanında kadınlarda 429,67 puanla ilk sırada, erkeklerde ise 229 puanla 5'inci basamakta yer aldı.



Türkiye, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası klasmanında ise erkeklerde 308 puanla birinci, kadınlarda 231 puanla ikinci oldu.



Buna göre Türkiye, kadınlarda gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'na birer ekip gönderecek. Erkeklerde ise Türkiye'den CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'na ikişer, CEV Challenge Kupası'na bir takım katılacak.



